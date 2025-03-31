В ОАЭ за убийство раввина трех человек приговорили к смерти
20:40 31.03.2025 Источник: Интерфакс
Суд в Абу-Даби приговорил к смерти трех человек, признанных виновными в убийстве молдавско-израильского раввина Цви Когана, сообщает в понедельник Associated Press (AP).
Еще один фигурант дела получил пожизненный тюремный приговор за оказание содействие в убийстве.
Судебные власти ОАЭ не опубликовали фамилии осужденных. Однако, как отмечает AP, в конце прошлого года из Турции экстрадировали трех граждан Узбекистана по подозрению в совершении этого убийства.
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