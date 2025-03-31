Туск призвал Трампа не вступать в конфронтацию с ЕС

22:00 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа воздержаться от конфронтации со странами Евросоюза и введения пошлин на их товары. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«В наших совместных интересах — более сильные США, более сильный Европейский союз и более сильная НАТО», — сказал он.

Туск призвал главу Белого дома и администрацию США «подумать об этом, прежде чем вводить пошлины» в отношении союзников из Европы. Политик отметил, что сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация. Газета.ру