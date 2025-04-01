Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Брянской областью
09:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили там.
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