Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Брянской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили там.