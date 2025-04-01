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Вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам не обсуждалось — Трамп

09:05 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что вариант вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в обмен на соглашение по освоению украинских недр не обсуждался, а украинский конфликт мог начаться из-за стремления киевских властей в альянс.

«Я слышал от вас [журналистов] <…>, что они теперь говорят: „Мы пойдем на эту сделку, только если мы вступим в НАТО“, или что-то в этом роде. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до [российского президента Владимира] Путина они [Россия] говорили, что вы [Украина] не вступите в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала войны», — сказал глава государства, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Белом доме.

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