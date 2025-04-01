Катер с туристами из РФ и Казахстана взорвался в море на юге Таиланда
09:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда, в результате чего один россиянин получил ожоги. Об этом сообщила таиландская туристическая полиция.
«Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели», — сказал представитель полиции.
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