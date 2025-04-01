Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы КНР во вторник приступили к проведению комплексных военных учений вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Как уточняется в его заявлении, опубликованном на странице военного округа в социальной сети WeChat, задействованы сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС.