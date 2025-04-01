Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань
10:05 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы КНР во вторник приступили к проведению комплексных военных учений вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Как уточняется в его заявлении, опубликованном на странице военного округа в социальной сети WeChat, задействованы сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС.
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