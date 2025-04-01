0
0
131
НОВОСТИ

В России в 2024 году штрафы по камерам за нарушения ПДД составили более 149 млрд рублей

10:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в прошлом году, составила свыше 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Это следует из статистики ГАИ, с которой ознакомился ТАСС.

Так, в 2024 году с помощью данных с камер было вынесено 236,6 млн постановлений на сумму более 149,2 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 84,8 млрд рублей. В 2023 году с помощью данных с камер было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей.

Всего в прошлом году сотрудники ГАИ возбудили более 255 млн административных дел о нарушениях ПДД, ими оформлено штрафов на 176,3 млрд рублей. Лидерами по количеству вынесенных постановлений стали Москва, Московская область и Татарстан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 01.04.2025
Институт мира США намеренно удалил данные, чтобы скрыть преступления — Маск
0
24
11:05 01.04.2025
В курском приграничье ВСУ бросили сотни тел сослуживцев
0
71
11:00 01.04.2025
Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном
0
84
10:20 01.04.2025
Водителей, получивших гражданство РФ и не поменявших иностранные права, начнут штрафовать
0
167
10:05 01.04.2025
Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань
0
190
10:00 01.04.2025
Трамп заявил, что пока серьезно не рассматривал возможность баллотироваться на третий срок
0
194
09:32 01.04.2025
Катер с туристами из РФ и Казахстана взорвался в море на юге Таиланда
0
292
09:20 01.04.2025
Дети мигрантов перед приемом в школы будут проходить тестирование на знание русского языка
0
265
09:05 01.04.2025
Вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам не обсуждалось — Трамп
0
281
09:00 01.04.2025
Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Брянской областью
0
269

Возврат к списку