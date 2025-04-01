В России в 2024 году штрафы по камерам за нарушения ПДД составили более 149 млрд рублей

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в прошлом году, составила свыше 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Это следует из статистики ГАИ, с которой ознакомился ТАСС.

Так, в 2024 году с помощью данных с камер было вынесено 236,6 млн постановлений на сумму более 149,2 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 84,8 млрд рублей. В 2023 году с помощью данных с камер было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей.

Всего в прошлом году сотрудники ГАИ возбудили более 255 млн административных дел о нарушениях ПДД, ими оформлено штрафов на 176,3 млрд рублей. Лидерами по количеству вынесенных постановлений стали Москва, Московская область и Татарстан.