В России в 2024 году штрафы по камерам за нарушения ПДД составили более 149 млрд рублей
10:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в прошлом году, составила свыше 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Это следует из статистики ГАИ, с которой ознакомился ТАСС.
Так, в 2024 году с помощью данных с камер было вынесено 236,6 млн постановлений на сумму более 149,2 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 84,8 млрд рублей. В 2023 году с помощью данных с камер было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей.
Всего в прошлом году сотрудники ГАИ возбудили более 255 млн административных дел о нарушениях ПДД, ими оформлено штрафов на 176,3 млрд рублей. Лидерами по количеству вынесенных постановлений стали Москва, Московская область и Татарстан.
НОВОСТИ
- 11:20 01.04.2025
- Институт мира США намеренно удалил данные, чтобы скрыть преступления — Маск
- 11:05 01.04.2025
- В курском приграничье ВСУ бросили сотни тел сослуживцев
- 11:00 01.04.2025
- Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном
- 10:20 01.04.2025
- Водителей, получивших гражданство РФ и не поменявших иностранные права, начнут штрафовать
- 10:05 01.04.2025
- Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань
- 10:00 01.04.2025
- Трамп заявил, что пока серьезно не рассматривал возможность баллотироваться на третий срок
- 09:32 01.04.2025
- Катер с туристами из РФ и Казахстана взорвался в море на юге Таиланда
- 09:20 01.04.2025
- Дети мигрантов перед приемом в школы будут проходить тестирование на знание русского языка
- 09:05 01.04.2025
- Вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам не обсуждалось — Трамп
- 09:00 01.04.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Брянской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать