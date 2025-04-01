Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает каналы коммуникации с КНДР, и допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«У нас [с Ким Чен Ыном] отличные отношения. И да, коммуникация ведется», — сказал Трамп во время общения в понедельник с журналистами пресс-пула Белого дома. «Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — добавил он.