Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном
11:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает каналы коммуникации с КНДР, и допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«У нас [с Ким Чен Ыном] отличные отношения. И да, коммуникация ведется», — сказал Трамп во время общения в понедельник с журналистами пресс-пула Белого дома. «Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — добавил он.
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