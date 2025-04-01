11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен тел украинских военнослужащих оказались брошены в курском приграничье, рассказал ТАСС командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай, чьи бойцы принимали участие в освобождении ряда населенных пунктов.

«Несколько сотен тел были просто брошены ВСУ в приграничных населенных пунктах Курской области», — рассказал Валдай.