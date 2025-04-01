Еврокомиссия намерена вести с США переговоры о тарифах с позиции силы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) подготовила пакет жестких мер в ответ на тарифы США, но пока не хочет их применять, надеясь вести переговоры с позиции силы, чтобы найти выход из торгового конфликта. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«ЕК подготовила план жестких ответных мер, которые будут введены в действие, если не удастся найти переговорное решение», — сказала она.

«Евросоюз не начинал эту конфронтацию, мы считаем ее ошибочной. Но у ЕС есть все средства для защиты своего единого рынка», — отметила фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК нацелена «на переговорное решение, но намерена вести переговоры с США с позиции силы, опираясь на объем своего рынка, европейские технологии и сектор услуг».