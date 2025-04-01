13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за первый месяц работы сервиса. При этом подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты — 7,2 млн заявок (91,5%). Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тыс. граждан (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. граждан (1,6%). Полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках — 114 тыс. граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках — 54 тыс. граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО — 37 тыс. граждан (0,5%).

При этом 129,5 тыс. граждан направили заявление на снятие самозапрета. Доля этих заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.

В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Московская область — 621,9 тыс., Санкт-Петербург — 475,4 тыс., Башкирия — 271,6 тыс., Свердловская область — 259,2 тыс., Краснодарский край — 253,2 тыс., Татарстан — 220,2 тыс., Челябинская область — 197,9 тыс., Новосибирская область — 184,6 тыс., Нижегородская область — 175,6 тыс.

Однако лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тыс. самозапретов.