Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за первый месяц работы сервиса
13:05 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за первый месяц работы сервиса. При этом подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты — 7,2 млн заявок (91,5%). Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тыс. граждан (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. граждан (1,6%). Полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках — 114 тыс. граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках — 54 тыс. граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО — 37 тыс. граждан (0,5%).
При этом 129,5 тыс. граждан направили заявление на снятие самозапрета. Доля этих заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Московская область — 621,9 тыс., Санкт-Петербург — 475,4 тыс., Башкирия — 271,6 тыс., Свердловская область — 259,2 тыс., Краснодарский край — 253,2 тыс., Татарстан — 220,2 тыс., Челябинская область — 197,9 тыс., Новосибирская область — 184,6 тыс., Нижегородская область — 175,6 тыс.
Однако лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тыс. самозапретов.
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