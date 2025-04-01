Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах
13:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Пленарное заседание транслировалось на сайте парламента.
За закон проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.
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