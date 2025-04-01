Жители Дании отказываются от товаров США из-за недовольства позицией Трампа по Гренландии
14:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Дании бойкотируют американские товары и услуги в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о намерении сделать остров Гренландия частью Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По его информации, на фоне распространения антиамериканских настроений в стране магазины крупной розничной сети Spar начали специально помечать произведенные в Дании товары, а сеть супермаркетов Salling, которая насчитывает 1 700 магазинов по всей стране, отдельно наносит маркировку на продукты из стран ЕС.
В соцсетях уже появляются тематические сообщества, например созданная в прошлом месяце группа Boycott goods from the USA («Бойкотируйте товары из США»), участниками которой стали уже более 93 тыс. человек, предлагающие советы о том, как избежать потребления американских товаров и услуг. Пользователи делятся информацией о наличии альтернатив таким американским товарам и услугам, как обувь, напитки, сети бургерных, стриминговые сервисы и интернет-поисковики.
«Мы любим США и их культуру, нам просто не нравится их президент», — сказал один из администраторов группы в интервью NBC News. Он добавил, что люди становятся участниками сообщества во многом из-за заявлений президента США в отношении Гренландии, отметив, что существует «набор ценностей», которые они «не разделяют с Трампом».
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