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НОВОСТИ

Обсуждение урегулирования по Украине между РФ и США идет сложно — Песков

15:12 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США продолжают контакты по теме украинского урегулирования, однако обсуждаемые вопросы очень сложны. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте угроз Вашингтона обложить санкциями российский нефтепром в случае недостаточных успехов в области мирного процесса.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной, — отметил представитель Кремля. — Тема очень сложная — субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, они требуют многих дополнительных усилий».

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