Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 180 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных, два бронетранспортера, четыре боевые бронемашины, сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА», — сообщили там.