Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 180 военных
15:32 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных, два бронетранспортера, четыре боевые бронемашины, сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА», — сообщили там.
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