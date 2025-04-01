Полиция силой увела Грету Тунберг с несанкционированной климатической акции в Стокгольме
16:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Стокгольма силой увела несколько активистов, блокировавших вход на годовое собрание акционеров банка SEB (Skandinaviska enskilda banken). Одна из протестующих — экоактивистка Грета Тунберг, пишет газета Aftonbladet.
Акция проводилась климатическими группами Coalition FFF, Take Back the Future и End Fossil Finance. Они собрались на ступеньках столичной филармонии, встречая входящих на собрание акционеров плакатами «SEB, прекрати финансирование ископаемого топлива» и " SEB финансирует климатический кризис».
«Одиннадцати лицам предъявлены обвинения в неподчинении полиции, пояснил представитель столичной полиции Пер Фальстрём. — Большинство из них были уведены с места происшествия». Фальстрём добавил, что у протестующих не было разрешения от властей на проведение акции.
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