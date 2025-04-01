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НОВОСТИ

США намерены оказывать военную помощь Украине и в случае завершения конфликта — Пентагон

17:48 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь Киеву и в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн.

«По завершении войны нам следует продолжать помогать Украине с будущим развитием [вооруженных] сил и обеспечением долгосрочной стабильности», — говорится в письменных ответах Кейна на вопросы американских законодателей, подготовленных к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

«Соединенные Штаты представляют собой лишь часть сети государств, поддерживающих оборону Украины. И нам следует сконцентрироваться на том, какие уникальные средства могут предоставлять только США, пока Европа наращивает свою долю поддержки [Киева]», — отмечает Кейн.

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