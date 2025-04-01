Президент РФ принял в Кремле руководителя Республики Сербской
19:10 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Республики Сербской накануне приехал в российскую столицу. Песков ранее пообещал, что Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если таковая состоится.
Лидер боснийских сербов прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск.
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