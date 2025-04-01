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Трамп поедет в мае в Саудовскую Аравию

20:08 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп поедет в мае в Саудовскую Аравию. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент отправится в Саудовскую Аравию в мае. Что касается конкретных дат и деталей [поездки], то мы сообщим о них, как только сможем», — сказала она. Ливитт также был задан вопрос о том, является ли условием для поездки Трампа установление режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. «Что касается прекращения огня, то президент ясно дал понять, что хотел бы увидеть это применительно к России и Украине. Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», — отметила она.

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