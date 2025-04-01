Трамп поедет в мае в Саудовскую Аравию
20:08 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп поедет в мае в Саудовскую Аравию. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент отправится в Саудовскую Аравию в мае. Что касается конкретных дат и деталей [поездки], то мы сообщим о них, как только сможем», — сказала она. Ливитт также был задан вопрос о том, является ли условием для поездки Трампа установление режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. «Что касается прекращения огня, то президент ясно дал понять, что хотел бы увидеть это применительно к России и Украине. Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», — отметила она.
НОВОСТИ
- 20:30 01.04.2025
- Глава МИД Китая Ван И был принят президентом России и повел переговоры с главой МИД РФ
- 19:10 01.04.2025
- Президент РФ принял в Кремле руководителя Республики Сербской
- 17:48 01.04.2025
- США намерены оказывать военную помощь Украине и в случае завершения конфликта — Пентагон
- 17:12 01.04.2025
- Финляндия намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
- 17:00 01.04.2025
- В РФ более чем на 25% выросло число погибших в ДТП с электросамокатами
- 16:32 01.04.2025
- Переселяющиеся в РФ старообрядцы могут получать паспорт упрощенно
- 16:12 01.04.2025
- Адам Кадыров назначен куратором МВД по Чечне
- 16:00 01.04.2025
- Полиция силой увела Грету Тунберг с несанкционированной климатической акции в Стокгольме
- 15:32 01.04.2025
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 180 военных
- 15:12 01.04.2025
- Обсуждение урегулирования по Украине между РФ и США идет сложно — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать