Бюджетные модели Mercedes-Benz могут исчезнуть с рынка США - СМИ
21:12 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от продажи на рынке США своих самых бюджетных моделей из-за вводимых американской администрацией ввозных пошлин, сообщает агентство Bloomberg.
По его сведениям, в Mercedes-Benz полагают, что 25-процентные пошлины, введение которых ожидается на этой неделе, сделают реализацию на американском рынке таких бюджетных моделей, как кроссовер GLA, экономически нецелесообразной.
Вместе с тем, указывает агентство, руководство германской компании пока не приняло окончательного решения по данному вопросу.
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