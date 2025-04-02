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НОВОСТИ

93 украинских беспилотника сбиты над Ростовской, Курской и Белгородской областями

09:00 02.04.2025 Источник: Интерфакс

Российские военные сбили в ночь на среду 93 украинских дрона над Белгородской, Курской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Курской областью - 87.

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