Белый дом пытается понять, во сколько обойдется присоединение Гренландии к США - WP
09:20 02.04.2025 Источник: Интерфакс
Официальные представители Белого дома в последние недели прилагают усилия к тому, чтобы определить, какие финансовые последствия будет иметь для федерального бюджета присоединение Гренландии к США, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
"Сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются подсчитать возможные затраты на содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в казну США можно было бы получить от природных ресурсов Гренландии", - говорится в публикации.
Источник заявил, что один из рассматриваемых вариантов - предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане: "Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания".
Чиновник добавил, что анализ затрат основан на согласии и поддержке гренландцев. "И если мы приобретем это, то во что нам обойдется забота об этих людях в рамках нашего арктического зонтика?" - сказал он.
Издание, ссылаясь на мнения источников, отмечают, что "из потенциальных приобретений, которые Трамп планирует осуществить, включая Канаду и Панамский канал, он рассматривает Гренландию как самое легкое".
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