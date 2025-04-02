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ЕС вряд ли сможет дать немедленный ответ на пошлины США — Politico

10:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз вряд ли даст незамедлительный ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа новых пошлин, которое ожидается в среду. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, Брюсселю, скорее всего, потребуется время, чтобы проанализировать новый комплекс мер, которые примет Вашингтон. Они уточнили, что послы ЕС проведут 3 апреля встречу в преддверии саммита министров торговли стран сообщества, назначенного на понедельник.

Ранее Politico сообщало, что американские пошлины на импорт из стран Евросоюза могут достигнуть 20-25%.

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