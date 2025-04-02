США обсуждают высылку мигрантов в страны Восточной Европы, включая Молдавию — WSJ
10:32 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа через неофициальные каналы предложила странам Восточной Европы, включая Молдавию и непризнанное Косово, принимать депортируемых из США нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, Вашингтон также ведет переговоры о высылке нелегалов с четырьмя африканскими странами — Бенином, Руандой, Ливией и Эсватини, а также с Монголией. С двумя латиноамериканскими государствами — Гондурасом и Коста-Рикой — Белый дом намерен заключить долгосрочные соглашения.
Американская администрация предлагает этим странам финансовую поддержку и политические выгоды в обмен на содействие в решении миграционного кризиса. Речь идет о мигрантах, чьи страны затягивают или отказываются принимать своих граждан обратно.
Как отмечает WSJ, Белый дом уже опробовал подобную модель депортации с Панамой. В феврале самолет с более чем 100 гражданами ряда стран Ближнего Востока прибыл в Панаму, после чего местные власти занялись их возвращением на родину.
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