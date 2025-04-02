ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ — СМИ
11:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей разъяснений по поводу закрытия границы с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
По ее информации, ЕСПЧ предписал Финляндии прокомментировать жалобу, направленную девятью уроженцами России. Они посчитали, что закрытие границы нарушает их права, поскольку поездки из Финляндии в Россию были важной частью их жизни. У восьми заявителей в России есть родственники, с которыми они больше не могут видеться, а несколько человек также пожаловались на нарушение свободы вероисповедания, поскольку больше не могут регулярно посещать кладбища в России. Один из заявителей считает, что было нарушено его право на неприкосновенность частной жизни, так как ему пришлось оставить работу в России, а еще один человек отметил нарушение права на частную собственность, поскольку больше не может получать пенсию в РФ, что требует посещений банка на российской территории из-за недоступности денежных переводов.
Составители жалобы также обвинили финские власти в дискриминации, сославшись на то, что закрытие границы не предусмотрело никаких исключений для русскоязычного населения страны или лиц российского происхождения. Заявители также пожаловались на отсутствие эффективных средств правовой защиты — Верховный административный суд Финляндии, куда они обращались в марте 2024 года, отказался расследовать жалобу.
Газета отмечает, что сам факт запроса ЕСПЧ у Хельсинки объяснений в связи с поданной жалобой стал существенным продвижением в этом деле, потому что суд, как правило, отклоняет до 90% поданных жалоб без требования комментариев со стороны властей государств.
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