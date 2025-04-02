Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит первый замминистра
12:05 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник создаваемой в МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть будет иметь статус первого заместителя министра. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — предписывается указом.
С 2017 года и до сегодняшнего дня Кикоть занимал пост заместителя генпрокурора РФ.
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