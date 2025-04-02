Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит первый замминистра

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник создаваемой в МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть будет иметь статус первого заместителя министра. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — предписывается указом.

С 2017 года и до сегодняшнего дня Кикоть занимал пост заместителя генпрокурора РФ.