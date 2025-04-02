В РФ впервые в качестве ответной меры запрещена работа 81 зарубежного СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в минувшем году впервые применила запрет на работу иностранных СМИ в качестве ответной меры. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

«Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен», — сообщил Краснов.