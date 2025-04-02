Приставы в 2024 году взыскали с должников почти 1,3 трлн рублей — глава ФССП
12:32 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы в прошлом году взыскали с должников почти 1,3 трлн рублей в бюджет РФ, а также в пользу физических и юридических лиц. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«Всего в 2024 году на исполнении находилось свыше 126 млн исполнительных производств. В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, окончено и прекращено почти 73 млн исполнительных производств. В рамках принудительного исполнения взыскано почти 1,3 трлн рублей», — сказал он на правительственном часа в Совете Федерации.
Аристов уточнил, что в бюджет Российской Федерации перечислено 458 млрд рублей. В пользу физических лиц взыскано порядка 210 млрд рублей, в пользу юридических лиц — 607 млрд рублей.
Кроме того, за прошедший год взыскано 38,5 млрд рублей ущерба от преступлений. Также приставы исполнили более 2 тыс. судебных решений о сносе незаконно возведенных строений, приостановлена деятельность 3,5 тыс. опасных объектов, ликвидирована почти 1 тыс. незаконных свалок, исполнено 48 тыс. уголовных наказаний в виде штрафа.
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