ВСУ продолжают удары по энергообъектам РФ, несмотря на заявления Зеленского — МО
13:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются на фоне заявлений Зеленского о соблюдении ограничений таких действий, заявили в Минобороны РФ.
«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — сообщили там.
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