0
0
78
НОВОСТИ

ВСУ продолжают удары по энергообъектам РФ, несмотря на заявления Зеленского — МО

13:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются на фоне заявлений Зеленского о соблюдении ограничений таких действий, заявили в Минобороны РФ.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 02.04.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 военных и 2 пункта управления БПЛА
0
0
13:05 02.04.2025
Может потребоваться повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции — ЦБ
0
57
12:32 02.04.2025
Приставы в 2024 году взыскали с должников почти 1,3 трлн рублей — глава ФССП
0
138
12:20 02.04.2025
В РФ впервые в качестве ответной меры запрещена работа 81 зарубежного СМИ
0
178
12:05 02.04.2025
Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит первый замминистра
0
184
12:00 02.04.2025
В составе МВД будет образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
0
194
11:32 02.04.2025
В 2024 году у чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей — Краснов
0
223
11:20 02.04.2025
Мусорная реформа в РФ буксует — Краснов
0
243
11:05 02.04.2025
Бельгия хочет к 2040 году вдвое увеличить число сотрудников разведки
0
250
11:00 02.04.2025
ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ — СМИ
0
280

Возврат к списку