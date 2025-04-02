ВСУ продолжают удары по энергообъектам РФ, несмотря на заявления Зеленского — МО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются на фоне заявлений Зеленского о соблюдении ограничений таких действий, заявили в Минобороны РФ.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — сообщили там.