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НОВОСТИ

Может потребоваться повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции — ЦБ

13:05 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не исключает, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7-8% на этот год и 4% — на следующий. Но в целом, требуемая жестокость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута», — отметил он.

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