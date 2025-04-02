Может потребоваться повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции — ЦБ
13:05 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России не исключает, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7-8% на этот год и 4% — на следующий. Но в целом, требуемая жестокость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута», — отметил он.
НОВОСТИ
- 13:20 02.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 военных и 2 пункта управления БПЛА
- 13:00 02.04.2025
- ВСУ продолжают удары по энергообъектам РФ, несмотря на заявления Зеленского — МО
- 12:32 02.04.2025
- Приставы в 2024 году взыскали с должников почти 1,3 трлн рублей — глава ФССП
- 12:20 02.04.2025
- В РФ впервые в качестве ответной меры запрещена работа 81 зарубежного СМИ
- 12:05 02.04.2025
- Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит первый замминистра
- 12:00 02.04.2025
- В составе МВД будет образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
- 11:32 02.04.2025
- В 2024 году у чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей — Краснов
- 11:20 02.04.2025
- Мусорная реформа в РФ буксует — Краснов
- 11:05 02.04.2025
- Бельгия хочет к 2040 году вдвое увеличить число сотрудников разведки
- 11:00 02.04.2025
- ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать