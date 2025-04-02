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НОВОСТИ

Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

13:32 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку Фицрой, где водятся крокодилы, в австралийском штате Квинсленд непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Реку Фицрой для проведения соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх предложили власти штата.

«Несмотря на то, что река Фицрой подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня. Вопреки сообщениям, здесь не проводились национальные чемпионаты среди взрослых или чемпионаты Австралии по академической гребле», — говорится в заявлении World Rowing.

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