Реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, была ли реакция администрации США на переданный ей накануне список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США.

«Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было», — сказал Песков.