Реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было — Песков
14:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, была ли реакция администрации США на переданный ей накануне список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США.
«Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было», — сказал Песков.
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