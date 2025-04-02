0
0
102
НОВОСТИ

Реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было — Песков

14:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, была ли реакция администрации США на переданный ей накануне список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США.

«Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было», — сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 02.04.2025
США серьезно отнеслись к предложению Ирана провести переговоры через посредников — Axios
0
90
14:12 02.04.2025
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми — Hotnews
0
138
13:32 02.04.2025
Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии
0
233
13:20 02.04.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 военных и 2 пункта управления БПЛА
0
225
13:05 02.04.2025
Может потребоваться повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции — ЦБ
0
263
13:00 02.04.2025
ВСУ продолжают удары по энергообъектам РФ, несмотря на заявления Зеленского — МО
0
265
12:32 02.04.2025
Приставы в 2024 году взыскали с должников почти 1,3 трлн рублей — глава ФССП
0
295
12:20 02.04.2025
В РФ впервые в качестве ответной меры запрещена работа 81 зарубежного СМИ
0
345
12:05 02.04.2025
Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит первый замминистра
0
328
12:00 02.04.2025
В составе МВД будет образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
0
327

Возврат к списку