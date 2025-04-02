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США серьезно отнеслись к предложению Ирана провести переговоры через посредников — Axios

14:32 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США серьезно рассматривают предложение Ирана о проведении переговоров через посредников по ядерной программе, но одновременно усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке на случай, если президент Дональд Трамп решит нанести удар по исламской республике.

«После обмена письмами мы изучаем следующие шаги для начала диалога и укрепления доверия с иранской стороной», — сообщили порталу Axios американские чиновники.

По их информации, в Белом доме продолжаются дискуссии между сторонниками переговоров, которые считают сделку достижимой, и теми, кто видит в них пустую трату времени и выступает за удары по ядерным объектам Ирана.

Как отмечает портал, тем временем Пентагон проводит масштабное наращивание сил на Ближнем Востоке. Если Трамп решит, что срок для переговоров истек, он может реализовать угрозу «масштабной бомбардировки» иранской ядерной инфраструктуры в случае отказа Тегерана от уступок.

По словам собеседников Axios, администрация Трампа считает, что переговоры без посредников имели бы больше шансов на успех, но не исключает предложенный Ираном формат и не возражает против роли Омана как посредника, как это было в прошлом.

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