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Норвегия не выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин — глава МИД

15:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия не собирается выходить из конвенции о запрете противопехотных мин, как это делают другие страны, граничащие с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел скандинавской страны Эспен Барт Эйде агентству Reuters.

После решения властей Финляндии начать подготовку к выходу республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Норвегия останется, по словам главы МИД, единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует снова размещать противопехотные мины. Он выразил сожаление по поводу «этого конкретного решения» Финляндии.

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