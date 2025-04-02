В РФ создадут механизм блокировки входящих звонков от мошенников — Кремль
15:12 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в части, касающейся блокирования поступающих гражданам РФ телефонных вызовов, совершаемых в целях осуществления мошеннических действий, предусмотрев в том числе использование антифрод-платформ, при условии предварительного получения согласия граждан», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Антифрод-платформа — это государственная информационная система, предназначенная для борьбы с киберпреступлениями или правонарушениями.
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