Налоговые поступления в бюджеты регионов РФ могут превысить план на 3% — Минфин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов России, по предварительной оценке, в 2025 году может превысить плановые значения на 3% — на 556 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» сообщил заместитель министра финансов Павел Кадочников.

«Федеральная налоговая служба прогнозирует увеличение поступлений почти на 3% — это плюс 556 млрд рублей по сравнению с планом, то есть по сравнению с теми цифрами, которые заложены в бюджете. Уже сейчас особую озабоченность вызывают 16 регионов, где оценивается снижение. <…> По 73 регионам прогнозируется увеличение в объеме 605 млрд рублей», — сказал он, отметив, что ряд регионов планирует обращаться к рыночным заимствованиям.

В 2024 году, как пояснил Кадочников, рост доходов консолидированных региональных бюджетов отмечен в 74 регионах страны. «Общий рост доходов консолидированного бюджета — 10,3%, по сравнению с первоначальным объемом — 16,5%, это примерно 3,5 трлн рублей сверх первоначальных планов. Основным фактором был рост поступлений на доходы физических лиц — 26% — 1,6 трлн рублей. У всех регионов», — пояснил он.

При этом, по его словам, в 52 субъектах было отмечено снижение налога на прибыль — на 230 млрд рублей. «Если мы делаем раскладку по регионам, то компенсации по прошлому году не произошло в 11 регионах. Ситуация в большинстве регионов стабильная, и рост НДФЛ перекрыл [снижение доходов от налога на прибыль]», — добавил замминистра.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов по итогам прошлого года составил 297 млрд рублей, при этом с дефицитом исполнены бюджеты 49 регионов, на шесть меньше, чем годом ранее.