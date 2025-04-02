Почти 6 млн раз россияне воспользовались новым сервисом «Сим-карты»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пользователи портала «Госуслуги» почти 6 млн раз проверили сведения о номерах своих телефонов через сервис «Сим-карты». Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Сервис „Сим-карты“ на „Госуслугах“ был запущен вечером 1 апреля. На 15:00 по московскому времени 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз. Пользователи могут увидеть свои абонентские номера от 42 операторов», — рассказали в министерстве.

По данным Минцифры РФ, пользователи портала «Госуслуги» в среднем обращались к сервису 7 тыс. раз в минуту, а пик нагрузки был зафиксирован в 22:45 мск 1 апреля и составил 1 тыс. запросов в секунду

Сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги» позволяет увидеть, сколько и каких абонентских номеров оформлено на пользователя портала. Если оператор уже подключился к сервисам управления договорами, можно заблокировать номер до выяснения обстоятельств либо расторгнуть договор с оператором.