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НОВОСТИ

Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ

17:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ в школах традиционными выпускными экзаменами.

Документ был внесен в Госдуму в июне 2024 года. Изменения предлагалось внести в закон «Об образовании в РФ». Среди авторов законопроекта, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Согласно законопроекту, ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

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