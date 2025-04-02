Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ
17:00 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ в школах традиционными выпускными экзаменами.
Документ был внесен в Госдуму в июне 2024 года. Изменения предлагалось внести в закон «Об образовании в РФ». Среди авторов законопроекта, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).
Согласно законопроекту, ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.
НОВОСТИ
- 17:40 02.04.2025
- НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании — Рютте
- 17:12 02.04.2025
- Украинские силовики переводят свои сбережения в криптовалюту
- 16:32 02.04.2025
- Почти 6 млн раз россияне воспользовались новым сервисом «Сим-карты»
- 16:12 02.04.2025
- Украине в 2025 году не хватает почти $10 млрд на финансирование восстановления
- 16:00 02.04.2025
- Путин поручил ввести запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и банкиров
- 15:32 02.04.2025
- Налоговые поступления в бюджеты регионов РФ могут превысить план на 3% — Минфин
- 15:12 02.04.2025
- В РФ создадут механизм блокировки входящих звонков от мошенников — Кремль
- 15:00 02.04.2025
- Норвегия не выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин — глава МИД
- 14:32 02.04.2025
- США серьезно отнеслись к предложению Ирана провести переговоры через посредников — Axios
- 14:12 02.04.2025
- Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми — Hotnews
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать