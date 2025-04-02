Украинские силовики переводят свои сбережения в криптовалюту
17:12 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество поданных украинскими госслужащими деклараций с упоминанием криптовалюты увеличилось с 2021 года в 2,2 раза, при этом значительная часть из них подана служащими силовых структур. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса «Опендатабот».
«Украинские госслужащие все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2 113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. <…> За год доля таких деклараций увеличилась на 10%. <…> Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур», — говорится в исследовании ресурса.
В 2021 году деклараций с упоминаем криптовалюты было всего 960, в 2022 году — уже 1 481, 1 917 деклараций было подано за 2023 год и 2 113 — за прошлый. 15,2% от всех деклараций с криптовалютой подали сотрудники Национальной полиции Украины, за ними идут служащие прокуратуры — 11,4%, и суда — 10,7%.
Киев и Киевская область лидируют по количеству поданных деклараций с криптовалютой среди всех регионов страны.
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