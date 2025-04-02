Приведены новые данные по погибшим от землетрясения в Мьянме

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на государственное телевидение страны.

Число погибших достигло 3 003, еще 4 515 человек пострадали, и 351 числятся пропавшими без вести.