Приведены новые данные по погибшим от землетрясения в Мьянме
18:50 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 3 тыс. человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на государственное телевидение страны.
Число погибших достигло 3 003, еще 4 515 человек пострадали, и 351 числятся пропавшими без вести.
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