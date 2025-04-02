Мошенники придумали схему, представляясь в мессенджерах девушками из Китая
19:10 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мошенники под видом девушек из Китая рассылают в мессенджерах фишинговые ссылки с целью дальнейшего хищения денег. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
«Мошенники притворяются девушками из Китая, связываются с гражданами в мессенджерах под предлогом ошибки номером. Стараются завязать переписку и рассказывают об успешном бизнесе с Россией. В ряде сообщений отправлялись фишинговые ссылки, остальные взаимодействия предполагают просьбу о помощи в коммерческой сделке с последующим хищением денежных средств», — сказали в управлении.
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