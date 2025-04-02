0
0
0
НОВОСТИ

Мошенники придумали схему, представляясь в мессенджерах девушками из Китая

19:10 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники под видом девушек из Китая рассылают в мессенджерах фишинговые ссылки с целью дальнейшего хищения денег. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«Мошенники притворяются девушками из Китая, связываются с гражданами в мессенджерах под предлогом ошибки номером. Стараются завязать переписку и рассказывают об успешном бизнесе с Россией. В ряде сообщений отправлялись фишинговые ссылки, остальные взаимодействия предполагают просьбу о помощи в коммерческой сделке с последующим хищением денежных средств», — сказали в управлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 02.04.2025
Приведены новые данные по погибшим от землетрясения в Мьянме
0
134
17:40 02.04.2025
НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании — Рютте
0
245
17:12 02.04.2025
Украинские силовики переводят свои сбережения в криптовалюту
0
294
17:00 02.04.2025
Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ
0
297
16:32 02.04.2025
Почти 6 млн раз россияне воспользовались новым сервисом «Сим-карты»
0
320
16:12 02.04.2025
Украине в 2025 году не хватает почти $10 млрд на финансирование восстановления
0
350
16:00 02.04.2025
Путин поручил ввести запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и банкиров
0
414
15:32 02.04.2025
Налоговые поступления в бюджеты регионов РФ могут превысить план на 3% — Минфин
0
380
15:12 02.04.2025
В РФ создадут механизм блокировки входящих звонков от мошенников — Кремль
0
426
15:00 02.04.2025
Норвегия не выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин — глава МИД
0
404

Возврат к списку