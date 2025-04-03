Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по пять БПЛА — над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — сообщили в российском военном ведомстве.