Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских БПЛА над регионами России
09:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по пять БПЛА — над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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