Таджикистан урегулировал с Россией вопрос задолженности за электроэнергию

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Таджикистан урегулировали вопрос задолженности за электроэнергию перед РФ, в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в кулуарах Международного энергетического форума «Энергопром».

«Мы с коллегами из Российской Федерации урегулировали данный вопрос. В ближайшее время уже наметили план действий. <…> Будет подписан соответствующий документ о полном урегулировании накопленной задолженности», — сказал он.