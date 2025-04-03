Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США, призвав к переговорам с Трампом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов. При этом в специальном видеообращении она пообещала, что контрмеры ЕС будут приняты, в случае если такие консультации провалятся.

«Мы призываем к переговорам об отмене торговых барьеров с США. Но мы готовы действовать. Мы близки к завершению подготовки первого пакета ответных мер, и мы готовы их применить, если переговоры провалятся», — сказала фон дер Ляйен.

«Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран мира и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения», — заявила она.