Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США, призвав к переговорам с Трампом
10:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов. При этом в специальном видеообращении она пообещала, что контрмеры ЕС будут приняты, в случае если такие консультации провалятся.
«Мы призываем к переговорам об отмене торговых барьеров с США. Но мы готовы действовать. Мы близки к завершению подготовки первого пакета ответных мер, и мы готовы их применить, если переговоры провалятся», — сказала фон дер Ляйен.
«Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран мира и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения», — заявила она.
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