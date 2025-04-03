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Индия хочет присоединиться к Лондону, Риму и Токио в разработке истребителя — СМИ

10:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия зондирует вопрос о своем участии в проекте создания боевого самолета шестого поколения, который продвигают Великобритания, Италия и Япония. Соответствующие контакты Нью-Дели проводит с японскими властями, сообщила газета «Санкэй» со ссылкой на правительственные источники.

Подключение Индии, по их мнению, могло бы уменьшить финансовое бремя нынешних участников проекта. Это может расширить и возможности сбыта новых самолетов.

Однако в Токио, отмечает газета, в целом осторожно относятся к зондажу со стороны Нью-Дели, поскольку опасаются утечки секретных технологий, используемых при разработке нового истребителя. Ссылки при этом делаются на тесные связи в военной сфере, которые Индия имеет с Россией.

В то же время, вопрос о проекте создания нового боевого самолета, пишет «Санкэй», может быть рассмотрен в ходе визита министра обороны Японии Гэна Накатани в Нью-Дели. В настоящее время согласовываются сроки его проведения в первой половине мая этого года.

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