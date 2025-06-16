ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военнослужащих — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 320 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 230 военнослужащих, «Запада» — до 190 военнослужащих, «Юга» — свыше 175, «Центра» — до 490, «Востока» — более 175, «Днепра» — до 60 военнослужащих.