ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военнослужащих — МО РФ
13:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 320 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 230 военнослужащих, «Запада» — до 190 военнослужащих, «Юга» — свыше 175, «Центра» — до 490, «Востока» — более 175, «Днепра» — до 60 военнослужащих.
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