Израиль пока не рассматривает урегулирование конфликта с Ираном невоенным путем — посол
15:12 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока слишком рано говорить об урегулировании конфликта Израиля и Ирана невоенным путем. Об этом заявила на брифинге посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин.
Дипломату был задан вопрос, какую роль Россия могла бы сыграть в решении конфликта Израиля с Ираном. «Первый приоритет на данный момент — это уничтожить желание, возможность, намерения. После того, как мы их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», — отметила посол.
Гальперин добавила, что пока «слишком рано думать, кто, когда и как» будет участвовать в урегулировании конфликта.
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