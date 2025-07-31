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НОВОСТИ

Главы Роскосмоса и НАСА говорились о сроках работы МКС и планах по сведению станции с орбиты

20:40 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шоном Даффи об эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

«Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый НАСА это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты», — сообщил Баканов журналистам по итогам встречи с Даффи.

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