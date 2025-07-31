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НОВОСТИ

РФ изучает возможность освоения добычи бокситов в Лаосе — Путин

17:40 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские компании работают на лаосских месторождениях черных и цветных металлов и изучают возможность освоения залежей бокситов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоры с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

«Российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории, — рассказал президент. — Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов».

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