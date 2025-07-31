Рубио: Война между США и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая военная конфронтация между США и Россией немыслима, ее никогда нельзя допустить. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», — ответил он на вопрос журналиста о том, способна ли Россия на военное противостояние с Америкой.